Speciale infrastrutture: Gualtieri, presidenza italiana G20 promuoverà sanità universale e investimenti infrastrutturali

- In un mondo interconnesso la sanità deve essere considerata come un asset globale, funzionale al ritorno ad una vita normale dopo che la pandemia sarà sconfitta. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto al B20 Italy 2021. “La presidenza italiana si adopererà per promuovere investimenti che favoriscano l’accesso alla sanità universale, rafforzando la resilienza e l’inclusività dei sistemi nazionali”, ha detto, sottolineando la necessità di investire in infrastrutture per “porre le basi di una crescita sostenibile”. (Ems)