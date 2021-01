Procida 2022: De Luca, fare in modo che diventi occasione di sviluppo per Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto notizie belle e iniziative interessanti. Riconoscimento per Procida capitale della cultura 2022. Fare in modo che diventi occasione per tutto il nostro territorio per recuperare colpi ricevuti da pandemia. Sono ripartiti i lavori del Policlinico di Caserta, uno dei cantieri più grandi dell’Italia meridionale. Sabato scorso inaugurato con il rettore della Vanvitelli che è stazione appaltante e riconfermato impegno della Regione Campania per altri 50 mln per attrezzature e tecnologie". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)