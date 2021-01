Napoli: De Luca, saluto affettuoso a cardinale Sepe e auguri all'arcivescovo Battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un saluto affettuoso a nome mio e di tutti i cittadini della nostra Regione al cardinale Sepe che domenica prossima celebra messa, l’ultima da Cardinale di Napoli e prima che martedì due faccia il suo ingresso come nuovo arcivescovo di Napoli monsignor Battaglia a cui auguriamo buon lavoro per i prossimi anni. A Sepe ringraziamenti per attività pastorale e impegno civile di questi anni e auguri per futuro di serenità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)