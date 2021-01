Energia: Algeria crea società specializzata in produzione e distribuzione rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria si doterà di una società specializzata nella produzione e distribuzione di energie rinnovabili nel primo trimestre del 2021. A darne notizia è stato il ministro algerino della Transizione energetica e delle energie rinnovabili, secondo quanto riferito dall’ufficio Ice di Algeri. La nuova entità avvierà dieci bandi di gara in altrettante province (wilaya), in particolare nelle zone degli altipiani e nelle regioni del sud che hanno un grande potenziale solare. Il dicastero algerino - istituito un ministero “ad hoc” proprio per favorire la transizione energetico di un Paese ancora fortemente dipendente dagli idrocarburi - ha altresì segnalato che la creazione di una stazione solare costerà circa 800 milioni di dollari, consentendo nel contempo di risparmiare 200 milioni di metri cubi di gas naturale e che la concretizzazione di questo obiettivo avverrà solo attraverso la creazione di partnership "win-win" con Paesi dotati di una vasta esperienza nel settore. (Ala)