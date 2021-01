Tunisia: Ue finanzia progetto per sviluppo filiera del melograno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea finanzierà un progetto di collaborazione tra l’Ufficio di sviluppo del sud (Ods) e l’Istituto delle regioni arabe (Ira) per lo sviluppo della produzione di melograno. Il progetto, riferisce l’ufficio Ice di Tunisi, citando a sua volta il quotidiano “La Presse”, si inserisce nel quadro del programma di assistenza tecnica Irada a sostegno della produzione agricola sostenibile in Tunisia. In particolare si tratterà di sviluppare la filiera del melograno nella regione di Gabès. La sovvenzione riguarda 1,6 milioni di dinari tunisini (circa 500 mila euro) e avrà come finalità quella di preservare e migliorare la produzione di melograno attraverso tecniche più innovative nonché la valorizzazione dei marchi di qualità Aoc (Doo) associati al prodotto. Questo progetto servirà inoltre a sviluppare prodotti derivati dal melograno sviluppando in modo completo tutta la filiera. L’effetto di questa iniziativa sarà anche quello di dinamicizzare il settore privato e nel contempo e aumentare l’occupazione in Tunisia.(Tut)