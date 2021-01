Grecia: al via oggi "LogInItaly", rassegna di iniziative virtuali sulla cultura italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende avvio oggi in Grecia "LogInItaly", una rassegna innovativa di iniziative virtuali dedicate ai diversi settori della cultura italiana, promossa dall’ambasciata d’Italia in Grecia e dall’Istituto italiano di cultura. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata italiana ad Atene. Dal 22 gennaio e fino al 16 aprile 2021 il pubblico greco e gli italiani presenti in Grecia potranno accedere a una piattaforma online dedicata, che offrirà contenuti culturali molto diversificati e continuamente aggiornati. Dal cinema alla musica, dal design alla moda, dal teatro alla scienza, dall’enogastronomia all’arte e alla letteratura, gli utenti potranno seguire diversi percorsi per conoscere o approfondire le molteplici sfaccettature della cultura italiana. Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, ampio spazio sarà dedicato al Sommo Poeta con una rassegna comprensiva di conferenze, letture ed esibizioni musicali, ispirate alla Divina Commedia. Torna inoltre il cinema italiano, ben conosciuto e tanto amato in Grecia, con due rassegne: la prima dedicata ai grandi classici e la seconda incentrata sui giovani autori, per promuovere presso il pubblico greco una conoscenza più articolata del cinema italiano. Non mancheranno infine momenti dedicati al teatro italiano e ai suoi interpreti più rappresentativi, nonché video ispirati alla cucina italiana e alla straordinaria offerta enogastronomica del nostro Paese. (segue) (Com)