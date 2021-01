Grecia: al via oggi "LogInItaly", rassegna di iniziative virtuali sulla cultura italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa nasce con l’obiettivo di continuare a diffondere la cultura italiana in un periodo fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, che ha inevitabilmente limitato la possibilità di organizzare eventi culturali; con LogInItaly l’ambasciata e l’Istituto italiano di cultura di Atene hanno deciso di puntare sul digitale, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove piattaforme in modo da raggiungere, con un’ampia offerta di oltre tre mesi di programmazione, un vasto bacino di utenti. Tutte le iniziative saranno fruibili tramite registrazione sull’apposita piattaforma (https://iicateneonline.gr/) sulla base del calendario di pubblicazione dei contenuti. LogInItaly, realizzata anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione culturale A.I.A.L. dell’Isoladi Leros, si inserisce nel quadro dell’ iniziativa “Tempo Forte Italia-Ελλάδα”, promossa con grandissimo successo di pubblico sin dal 2017 dall’ambasciata d’Italia, per strutturare, accompagnare e valorizzare la collaborazione tra Italia e Grecia nel settore culturale e per sostenere le numerose iniziative realizzate in questo ambito da soggetti pubblici e privati dei due Paesi. (Com)