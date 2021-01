Lombardia: F. Sala, Regione investirà nel digitale e nel trasferimento tecnologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri punti che connotano la nuova strategia anche gli investimenti per il digitale e per lo sviluppo sostenibile con lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie come cloud computing, data storage, supercalcolo, sicurezza informatica. È previsto un ancor maggiore sostegno alle imprese più piccole, che hanno maggiori difficoltà a investire nelle tecnologie ICT, e l'adozione di modelli organizzativi sostenibili, anche da parte delle filiere. Capitolo a parte meritano le azioni per incrementare processi di internazionalizzazione e attrattività. "Un fattore chiave sarà, in particolare, l'investimento sul capitale umano: Regione Lombardia - sottolinea l'assessore Sala - mira a sviluppare e mantenere i talenti del futuro puntando sull'educazione inclusiva, lo sviluppo della formazione tecnica superiore e contrastando la dispersione scolastica, tutto questo avendo consapevolezza delle nuove esigenze formative, ad esempio per lo sviluppo dei green job e delle competenze digitali". "Abbiamo raccolto le idee di imprese, cittadini, centri di ricerca e Università - chiarisce Fabrizio Sala - per pianificare le priorità dei prossimi anni". "Abbiamo davanti due grandi sfide, in cui ricerca e innovazione giocheranno un ruolo fondamentale - prosegue l'assessore Sala - supportare la trasformazione industriale verso la transizione digitale e lo sviluppo sostenibile, per cogliere in maniera più veloce e più efficace i nuovi bisogni e aumentare la capacità di adattamento del sistema lombardo ai rapidi cambiamenti del contesto economico-produttivo e sociale, per garantire sicurezza e benessere". (Com)