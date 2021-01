Romania: premier Citu, assicurate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid fino a fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania si è assicurata uno stock di 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid fino a fine marzo. Lo ha annunciato il premier romeno, Florin Citu durante la riunione di governo. "Al momento sappiamo chiaramente che ci sono 2,4 milioni di dosi di vaccini Pfizer, che arriveranno entro il 29 marzo. Ciò significa che circa un milione di persone avranno le due dosi di vaccino fino a fine marzo. Ma nel piano iniziale abbiamo anche Moderna, che deve arrivare con altri 400 mila dosi. Se i produttori forniscono più dosi e vengono approvati i nuovi vaccini (AstraZeneca), c'è anche lo scenario ottimistico in cui questo stock diventi doppio, di oltre 4 milioni di dosi", ha detto Citu. Il governo ha inserito nella seconda fase d'immunizzazione, iniziata il 15 gennaio, nuove categorie di popolazione, tra cui le persone disabili e i loro assistenti, il personale diplomatico e navigante, nonché gli atleti che partecipano a competizioni internazionali. "La normativa adottata dal governo, che porta modifiche alla Strategia vaccinale, prevede la precedenza per le persone anziane e vulnerabili. Di conseguenza, la piattaforma telematica sarà modificata, di modo che, in una giornata, il 25 per cento delle prenotazioni venga assegnato ai dipendenti dei settori essenziali e il 75 per cento alle categorie vulnerabili", secondo quanto riferito dal Comitato incaricato a gestire la vaccinazione. Intanto, il Gruppo di comunicazione strategica ha annunciato oggi 2.878 nuovi contagi dal Covid-19 in Romania, su oltre 30 mila tamponi processati, per la maggior parte a Bucarest e nelle province di Timiș (ovest del Paese) e Cluj (centro del Paese). Sono quasi 704 mila i casi di infezione accertati dall'inizio della pandemia, di cui 641.288 guariti. I 69 decessi associati al Sars-Cov-2 annunciati oggi fanno salire a più di 17.550 il bilancio delle vittime. Nelle terapie intensive sono ricoverati oltre mille pazienti. (segue) (Rob)