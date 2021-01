Romania: premier Citu, assicurate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid fino a fine marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Romania sono pronte a garantire 150 mila vaccinazioni anti Covid al giorno nei prossimi mesi. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro romeno, Florin Citu, in un'intervista all'emittente radiofonica "Europa FM". Il premier ha ribadito che l'obiettivo fermo del governo è che a settembre ci siano 10,4 milioni di romeni immunizzati. "Ho detto che la campagna di vaccinazione sta andando bene, ma oggi abbiamo anche una conferma internazionale. Bloomberg ha presentato alcuni dati che mostrano che la Romania è al 18mo posto a livello mondiale e al sesto posto nell'Unione europea per quanto riguarda questa campagna di vaccinazione. Ci sono diverse statistiche. Come ho detto, sono molto interessato a come otteniamo le dosi, per accelerare il ritmo. Siamo arrivati gradualmente da una media di 13 mila vaccinazioni al giorno a 34 mila vaccini e stiamo andando verso le 50 mila. Possiamo arrivare a 150 mila vaccinazioni al giorno se abbiamo le dosi", ha detto Citu. Il capo del governo di Bucarest ha poi spiegato che, secondo gli ultimi dati ricevuti dal governo, la Romania riceverà entro la fine di marzo 2,4 milioni di dosi da Pfizer-BioNTech, più 430 mila dosi da Moderna. "L'obiettivo che ho annunciato ed è un obiettivo fisso, a settembre 10,4 milioni di persone vaccinate con le due dosi. E per raggiungere questo obiettivo, abbiamo acquistato altri 8 milioni di dosi", ha spiegato Citu che ha aggiunto che, a seconda dell'approvazione da parte dell'Unione Europea, il vaccino prodotto da Astra Zeneca sarebbe disponibile nel secondo semestre. Il premier ha sottolineato che la fornitura delle dosi di vaccino e l'organizzazione del processo di immunizzazione sono "collegate". "Man mano che riceviamo più dosi, abbiamo anche la possibilità di vaccinare, quindi non vedo alcun problema qui", ha affermato Citu. (segue) (Rob)