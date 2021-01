Romania: premier Citu, assicurate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid fino a fine marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 gennaio è iniziata in Romania la seconda fase della campagna di vaccinazione anti Covid, rivolta a persone di età superiore ai 65 anni, persone con malattie croniche, indipendentemente dall'età, nonché personale che opera in aree strategiche per gli interessi del Paese alla luce dell'emergenza sanitaria. In Romania, l'assegnazione delle dosi di vaccino avviene secondo il programma di consegna fornito dall'azienda produttrice, il che significa che, settimanalmente, il Paese riceve le tranche di vaccino necessarie per immunizzare la popolazione. (segue) (Rob)