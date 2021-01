Romania: premier Citu, assicurate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid fino a fine marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha sottolineato che la vaccinazione di massa anti Covid-19 è l'unica soluzione per tornare alla normalità il prima possibile. "La vaccinazione di massa è l'unica soluzione per tornare alla normalità il prima possibile e per riprendere in sicurezza tutte le attività che abbiamo che ci sono mancate nell'ultimo anno. La ripresa economica e la prevenzione di crisi profonde dipendono anche dal successo della campagna di vaccinazione, i cui effetti possono lasciare tracce profonde nella società, nell'istruzione e nell'economia", ha affermato il capo dello Stato rimarcando come "essenziale" che questa campagna di vaccinazione abbia successo, "in modo da poter immunizzare la popolazione a livello nazionale". "Tutti gli sforzi, sia delle istituzioni direttamente responsabili della gestione di questa campagna, ma anche di tutte le altre autorità, centrali e locali, devono essere indirizzati in via prioritaria al raggiungimento di questo obiettivo. Chiedo a tutti di mostrare coinvolgimento e, soprattutto, una leale collaborazione", ha affermato Iohannis che ha suggerito una scadenza a questo proposito. "Sono convinto che lo sforzo sostenuto dell'intera società per un anno sarà ricompensato nel 2021 se riusciremo a vaccinare una percentuale significativa della popolazione del Paese entro l'estate e quindi essere in grado di tornare alla normalità. Fino ad allora, tuttavia, le misure di protezione e una maggiore vigilanza rimangono indispensabili, poiché il virus continua a diffondersi nella comunità. Siamo ancora lontani da un'incidenza di casi che consentirebbe di allentare le restrizioni", ha dichiarato ancora il presidente romeno, secondo cui "la campagna di vaccinazione, finora, è un successo, anche se alcuni cercano di sminuire questo successo". In questo contesto, Iohannis ha sottolineato che la Romania è all'ottavo posto, a livello europeo, in termini di vaccinazione. Il capo dello Stato è del parere che la promozione della campagna di vaccinazione debba essere intensificata. (Rob)