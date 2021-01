Croazia-Slovenia: incontro fra i ministri Esteri Grlic-Radman e Logar, focus su confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grlic-Radman ha aggiunto che entrambi i Paesi accolgono con favore le raccomandazioni della Commissione europea per una graduale mitigazione delle misure per l'attraversamento delle frontiere imposte contro la diffusione del Covid-19. Fin dall'inizio della pandemia, ha detto Radman, Croazia e Slovenia hanno concordato il passaggio senza ostacoli del traffico merci dalla Croazia alla Slovenia e viceversa, oltre a consentire il transito dei cittadini attraverso accordi bilaterali. Il ministro croato ha aggiunto che oggi è stata discussa la situazione del confine, che incide quotidianamente nella vita dei cittadini che vivono lungo la frontiera. Tutte le questioni, ha osservato Radman, devono essere risolte in modo flessibile e collaborativo. "Sono convinto che la nostra cooperazione sarà ancora più stretta in futuro, che reagiremo a tutte le difficoltà e coopereremo in tutti i settori", ha dichiarato il ministro degli Esteri sloveno Anze Logar. (segue) (Seb)