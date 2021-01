Croazia-Slovenia: incontro fra i ministri Esteri Grlic-Radman e Logar, focus su confini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa locale fa notare che però i ministri degli Esteri non hanno siglato oggi un accordo che semplifichi ulteriormente l'attraversamento della frontiere non sono state annunciate possibili misure future in questo senso. Eventuali nuove misure saranno illustrate all'opinione pubblica dopo la loro presentazione al governo e ai ministri dei due Paesi. "Il quadro epidemiologico è buono, ma le autorità concorderanno i dettagli tecnici e prenderanno poi una decisione. Penso che stiamo andando nella giusta direzione", ha concluso il ministro Grlic Radman. Nella giornata di oggi Logar e Grlic Radman hanno fatto anche visita a Petrinja, la località croata maggiormente colpita dal terremoto del 29 dicembre. Successivamente i due ministri si sono recati a Zagabria per una riunione bilaterale, secondo quanto precisa una nota del ministero degli Esteri croato. (Seb)