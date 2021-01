Lussemburgo-Italia: servizi consolari, al via pagamento con carta dal primo febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo anno, nuovi servizi: gli sportelli consolari italiani in Lussemburgo sono sempre più "digitali", con tre terminali Pos come forma di pagamento alternativa al contante, che rimane consentito. Lo riferisce un comunicato stampa. Dopo Fast It, Prenota Online e Carta di identità elettronica (Cie), l’ambasciata italiana in Lussemburgo annuncia con soddisfazione un'altra innovazione a favore dei connazionali: veloce, semplice e sicuro, il pagamento elettronico era una delle sfide più complesse sotto il profilo delle procedure interne. I Pos, già installati e collaudati in tre postazioni fisse (passaporti, Cie e sportellopolivalente), saranno in funzione dal 1 febbraio per tutti i servizi consolari, a scelta dell'utente. Nonostante le difficoltà operative legate alla pandemia, l'ambasciata è impegnata a garantire un miglioramento continuo dei servizi a beneficio della numerosa collettività italiana nel Granducato, composta da circa 33 mila connazionali iscritti all’Aire e oltre 3.000 temporanei, dietro solo alla comunità portoghese e a quella francese. In fortissimo aumento il rilascio di procure notarili, uno dei servizi “di punta” dell’ambasciata d’Italia in Lussemburgo e fra i più apprezzati anche alla luce delle perduranti restrizioni agli spostamenti. (Com)