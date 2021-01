Speciale infrastrutture: M5s, via libera a 60 miliardi di lavori, sconfessata lagna di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Parlamento è arrivato il Dpcm con il quale si prevede la nomina dei commissari per 59 grandi opere. Dalla metro C di Roma ad altre 16 tratte ferroviarie, da 16 arterie stradali a 12 opere idriche decisive soprattutto in Sardegna, passando per 12 progetti di edilizia statale e 3 cantieri fondamentali per le infrastrutture portuali, si metteranno in moto 60 miliardi di lavori". Lo sottolineano in una nota i senatori M5s in commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni al Senato. "Si tratta di un passaggio importante, arrivato di certo con un po' di ritardo rispetto al 'timing' previsto dal dl Semplificazioni, che però si inserisce in un percorso avviato negli ultimi due anni che ci ha portato a ridare nuova verve al settore degli interventi infrastrutturali, rimasto decisamente al palo negli anni precedenti. Questa notizia sconfessa la lagna pretestuosa di Matteo Renzi sui 'cantieri bloccati', uno dei tanti pretesti che ha usato per dare il via alla sua lunga sequela di ultimatum culminata con le sconsiderate dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti. I cantieri forse - proseguono i senatori M5s - erano fermi ai tempi della sua premiership, di sicuro però non lo sono adesso: i numeri del rapporto Oice dello scorso 4 gennaio parlano chiarissimo. Solo 2020 si sono registrati numeri mai così buoni da anni a questa parte: infatti sono stati pubblicati 505 bandi per 9,5 miliardi di euro di interventi infrastrutturali, con un incremento del 140,5 per cento nel numero e del 190,1 per cento nel valore rispetto al 2019. Anno che già aveva visto un'inversione di tendenza, visto che giusto un anno fa il rapporto Cresme registrava 40 miliardi di lavori messi a gara, con un balzo notevole rispetto al 2018. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro fatto negli ultimi 17 mesi con tutti i colleghi della maggioranza, inclusi i parlamentari di Italia Viva. Quindi gridare ai quattro venti la filastrocca dei cantieri bloccati significa rinnegare il lavoro fatto nelle commissioni competenti, dove spesso ci siamo trovati in sintonia. Ed è l'ennesimo getto di fumo sparato da Renzi negli occhi degli italiani. Peccato: di certo la nostra opera va avanti, con più determinazione e convinzione di prima". (Com)