Speciale infrastrutture: Pd Lazio, bene nomina commissario Cisterna-Valmontone, ora subito cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina da parte del governo dei commissari per le Grandi opere è una notizia positiva per il Lazio. Nella nostra Regione sono 8 le opere individuate, tutti interventi attesi da tempo, con un investimento imponente, di oltre 10 miliardi di euro, che si tradurrà anche nell'apertura di nuovi cantieri e nella creazione di lavoro e occupazione. Si tratta di infrastrutture strategiche per l'economia, lo sviluppo e la mobilità del nostro territorio". Lo dichiarano in una nota Eleonora Mattia, presidente commissione Lavoro in consiglio regionale del Lazio, e Salvatore La Penna, consigliere Regionale del Lazio. (Com)