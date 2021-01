Speciale infrastrutture: Lombardia, relazione su disciplina regionale servizi abitativi, 18,2 per cento delle famiglie in affitto è povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dei programmi di recupero alloggi e rigenerazione di quartieri urbani, nel 2019 sono stati finalizzati due importanti pacchetti di risorse (circa 150 milioni di euro in totale) per l’edilizia residenziale pubblica e sociale. L’accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha come scopo, tra l’altro di finanziare con 101,3 milioni di euro la rigenerazione urbana e sociale di quartieri SAP del Comune di Milano, il recupero di alloggi sfitti di Comuni e Aler per carenze di manutenzione, interventi per la messa a disposizione di alloggi non utilizzati per servizi abitativi transitori o da locare a canone agevolato. Inoltre grazie all’assegnazione, da parte del Cipe, a Regione Lombardia di 47,7 milioni di euro verranno finanziati interventi, in via prioritaria, di recupero e rigenerazione di immobili esistenti nel rispetto del principio del “consumo di suolo zero. “Le politiche abitative sono un aspetto fondamentale dell’azione di Regione Lombardia specialmente in questo periodo di forte difficoltà economica che la società lombarda sta attraversando – ha spiegato Angelo Orsenigo (Pd) - . Il patrimonio Aler è un patrimonio importante che deve essere gestito per il presente e il futuro con il massimo impegno da parte delle aziende regionali in ogni provincia. Le persone che abitano negli alloggi di edilizia popolare meritano il tutto l’impegno possibile da parte delle istituzioni per poter vivere una vita dignitosa e in sicurezza. Questo è un valore che deve essere sempre tenuto al centro. Mi auguro che l’impegno finanziario, la progettazione degli interventi di edificazione e riqualificazione siano all’altezza delle aspettative della cittadinanza. I punti di partenza sono l’impegno finanziario che Regione Lombardia deve mettere in campo e una necessaria revisione della legge regionale 16/2016 e dei regolamenti attuativi. Rendere disponibili e assegnare nuovi alloggi è quanto mai una priorità. Lo shock sociale portato dal Coronavirus andrà inevitabilmente a inasprire un’emergenza abitativa già in corso: l’intervento di Regione Lombardia deve fare tutto il possibile per prevenire che i cittadini si trovino in difficoltà, senza una casa”. Nelle conclusioni, la Presiedente ha auspicato che “il Consiglio regionale venga costantemente informato sui risultati raggiunti progressivamente, per capire quali soluzioni si rivelano più efficaci nel soddisfare i bisogni abitativi dei cittadini lombardi”. (Com)