Speciale infrastrutture: Sani (Pd), bene commissario per Due Mari, ora velocizzare Tirrenica

- "La nomina del commissario di governo per il completamento della Due Mari è un'ottima notizia per la Toscana del Sud: si creano finalmente le premesse per accelerare il completamento del raddoppio del tratto da Siena e Grosseto e per garantire una viabilità efficiente e sicura per le necessità di cittadini e imprese". Lo dichiara Luca Sani, deputato Pd, sulla designazione odierna dell'amministratore delegato Anas Massimo Simonini a Commissario per la Fano-Grosseto. "E' ora necessario, per la mobilità non solo della Toscana ma nazionale, un intervento analogo per promuovere la realizzazione della Tirrenica, sburocratizzando l'iter e utilizzando i fondi europei: la Tirrenica è una infrastruttura viaria indispensabile per snellire i flussi di traffico locali, collegare il Paese ed incentivare lo sviluppo della costa tirrenica. Adotteremo, in questa direzione - conclude Luca Sani - ogni iniziativa parlamentare utile". (Rin)