Speciale infrastrutture: Castellone (M5s), per sanità 20 miliardi

- "Dopo i quasi 13 miliardi già stanziati nell’ultimo anno, abbiamo 20 miliardi per la sanità nel recovery plan. Renzi che ha parlato tanto della sanità - pur avendo fatto perdere al servizio sanitario nazionale quasi 17 miliardi quando era al governo - ha scelto di mettere in difficoltà il governo nel momento in cui abbiamo la possibilità di riscrivere la nostra sanità pubblica". E' quanto afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo M5s al Senato Mariolina Castellone, componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "Puntando finalmente sulla medicina territoriale, migliorando le nostre infrastrutture, investendo sulla telemedicina, insomma garantendo ai cittadini un servizio sanitario nazionale più vicino e che garantista le cure migliori superando il modello ospedalocentrico che ha mostrato grossi limiti - aggiunge -. Adesso non c’è tempo da perdere. Abbiamo le risorse, bisogna agire. Il M5s è pronto, come lo è sempre stato, per attuare le riforme che davvero servono ai cittadini". (com)