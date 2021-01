Russia-Usa: ministero Esteri, pronti ad avviare colloqui su Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia accoglie con favore il desiderio degli Stati Uniti di estendere il trattato di riduzione delle armi nucleari Nuovo Start ed è pronta ad iniziare i colloqui il prima possibile. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una nota. "Possiamo solo accogliere con favore quest’approccio. La Russia ha costantemente sostenuto questa decisione", ha detto Zakharova. La portavoce ha aggiunto che il ministero degli Esteri russo è pronto ad avviare i colloqui "senza alcun ritardo" per estendere il trattato di cinque anni. “Deve essere fatto in tempi molto complessi in quanto il trattato scadrà il 5 febbraio 2021", ha detto Zakharova. (Rum)