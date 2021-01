Lazio: Giannini (Lega), si faccia luce su nomine Asl e su incarico a De Luca a Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chissà se dopo l'indagine aperta dalla procura sugli incarichi conferiti ad alcune figure apicali degli enti del servizio sanitario regionale, che vede coinvolti tra gli altri il presidente Nicola Zingaretti e l'assessore Alessio D'Amato, si possa far luce anche sulla nomina di Assunta De Luca alla direzione sanitaria della Asl di Rieti". E' quanto afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Lo scorso mese di novembre – prosegue il consigliere - ho presentato un'interrogazione ponendo l'accento sulla fulminea scalata professionale della dirigente campana dal cognome ingombrante. Nel marzo 2018 è passata, in posizione di comando, dal Sant'Andrea all'Ifo di Mostacciano e, nel volgere di poco più di due anni, è balzata alla direzione sanitaria dell'azienda reatina malgrado non avesse maturato, come prevede la normativa statale, i cinque anni ai vertici di una struttura di medie-grandi dimensioni. Un requisito indispensabile per ricevere quella nomina". "Nell'atto depositato ho chiesto a Zingaretti e D'Amato in che modo intendessero intervenire sulla direzione generale dell'Asl di Rieti per revocare l'incarico alla De Luca qualora fosse accertato che la dirigente non possegga i titoli per ricoprirlo. Le risposte - conclude Giannini - continuano a tardare. Non vorremmo che, anche in questa circostanza, a chiarire i fatti provvedano i magistrati". (Com)