Venezuela: coronavirus, autorità confermano 569 nuovi contagi e 7 decessi in 24 ore

- Sono 1.116 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Venezuela, 7 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha informato via Twitter Freddy Nanez, ministro della Comunicazione e Informazione del governo di Nicolas Maduro, segnalando che il totale dei contagi è salito a quota 122.260, 569 in più rispetto al giorno precedente. Del totale dei contagiati, 6.382 sono ancora attivi. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrati nel Distretto Capitale, l'unitá amministrativa che comprende anche Caracas, 110, e lo stato Miranda 84. (Vec)