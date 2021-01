Covid: report Iss-Salute, tasso occupazione terapie intensive sotto soglia critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 le Regioni e le Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (stesso numero della settimana precedente). E' quanto si legge nella bozza del report Iss-Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sceso sotto la soglia critica (30 per cento). Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 2.636 (12 gennaio 2021) a 2.487 (19 gennaio 2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è anche in diminuzione, passando da 23.712 (12 gennaio 2021) a 22.699 (19 gennaio 2021). Tale tendenza a livello nazionale - si legge nel rapporto - sottende forti variazioni inter-regionali con alcune Regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’incidenza impongono comunque misure restrittive. (Rin)