Turchia-Iraq: Erdogan, possibile operazione congiunta contro curdi a Sinjar

- La Turchia potrebbe condurre un'operazione antiterrorismo congiunta con l'Iraq per allontanare il partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) - organizzazione considerata terroristica da Ankara - dalla regione di Sinjar. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ai giornalisti, secondo quanto riferisce il quotidiano "Daily Sabah". "La Turchia è sempre pronta a svolgere operazioni congiunte contro il Pkk con l'Iraq, ma non possiamo annunciare apertamente la data per tali operazioni", ha detto il presidente ai giornalisti dopo la preghiera del venerdì nello storico quartiere di Uskudar a Istanbul. Il Pkk si è installato a Sinjar a metà del 2014 a protezione della comunità yazida locale dalle aggressioni dello Stato islamico. Successivamente, ricordano i media di Ankara, il Pkk ha stabilito una nuova base nell'area per le sue attività logistiche e di comando e controllo, oltre al suo quartier generale principale nelle montagne Qandil, nell'Iraq settentrionale. Le dichiarazioni di Erdogan seguono la visita del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, avvenuta nei giorni scorsi in Iraq. A Baghdad e a Erbil, Akar ha detto che la Turchia è pronta a fornire assistenza alle amministrazioni federali e regionali per liberare la regione dalla presenza del Pkk. (Tua)