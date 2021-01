© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano sul Recovery fund ha una "valenza trasformativa per il Paese. E' un Piano che serve a far fare un salto di qualità alla nostra capacità produttiva e occupazionale, a realizzare una svolta risolutiva per la modernizzazione del paese”. È quanto avrebbe detto il presidente Conte, secondo quanto si apprende, in conclusione dell’incontro con i sindacati. (Rin)