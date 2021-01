Milano 2021: ex M5s danno vita a lista civica “Milano Concreta”, terza via ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fuoriusciti milanesi del Movimento 5 Stelle, insieme a rappresentanti di società civile e associazionismo, in vista delle amministrative 2021 danno vita a una lista civica, “Milano Concreta”. “ Si tratta - spiega il consigliere comunale ex pentastellato Simone Sollazzo - di una start up politica che si pone in modo trasversale sui temi e non ragiona per fazioni e sole bandiere. Insomma cerchiamo essenza e concretezza”. “Neanche il lockdown ha placato le nostre motivazioni più vere e siamo adesso contenti di poter annunciare la partenza per un viaggio che non si limiterà al solo appuntamento delle amministrative 2021. Quello è solo il punto di partenza di un lungo percorso insieme alla cittadinanza, dove le parole lasceranno spazio ad azione, progettazione e proposte al centro delle quali ritorni la vera ‘partecipazione’, l'innovazione, la rinascita culturale ed economica di una città come Milano che è stanca delle parole o di sole lamentele”, si legge in una nota firmata oltre da Sollazzo, dagli ex attivisti pentastellati Luca Vinti e Oscar Persico, dal manager del settore delle rinnovabili Gianluca Gennai e dal’ecologista Erika Barani. “Stavolta - prosegue la nota - ci vogliono fatti ‘concreti’ e proposte semplici ma ben determinate”. Il simbolo della lista è un timbro con la scritta “Milano Concreta”, che rappresenta - si legge - “la sintesi dell’efficienza, la professionalità e il pragmatismo milanese”. La lista civica si propone una "trasversalità totale, dove contano le idee prima delle bandiere e contrapposizioni d’interesse o ideologiche, dove la politica non è sinonimo di polemica ma di festa collettiva e laboratorio d’idee”. “Milano si merita di più, per questo siamo convinti che una terza via sia ancora possibile, ed è quella della concretezza”, concludono Sollazzo, Vinti, Gennai, Persico e Barani.(Rem)