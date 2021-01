Scuola: de Magistris, Regione Campania ha sacrificato troppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giustizia amministrativa ha ricordato al presidente della Regione che esiste un diritto fondamentale, quello all'istruzione. Si tratta di un diritto compresso dalla pandemia, ma l'emergenza non può diventare consuetudine". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato la sentenza del Tar sulla riapertura delle scuole in Campania. "La Campania - prosegue de Magistris - è stata la prima a chiudere le scuole, di fatto contribuendo a un significativo affievolimento del diritto all'istruzione, un triste primato per il presidente De Luca". "La prossima settimana - aggiunge il sindaco - porterò al ministro dell'Istruzione i dati sulla dispersione scolastica. Al di là delle banalizzazioni la Dad è uno strumento imprescindibile durante il periodo emergenziale, ma non può essere la soluzione definitiva, qui troppo frettolosamente si è indicata la scuola come primo elemento da sacrificare. Nessun luogo è totalmente sicuro rispetto al Covid, ma come ha rilevato il Cts la scuola è uno dei più sicuri". (Ren)