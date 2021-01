Romania: leader socialdemocratici, ancora in corso crisi sanitaria evidente e incontrollata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno non è amministrativamente in grado di organizzare e gestire la pandemia e il presidente, Klaus Iohannis, avrebbe dovuto, in questo contesto, riunire tutte le forze politiche per un raggiungere un accordo nazionale. Lo ha detto il leader del Partito socialdemocratico (Psd) – la principale forza politica all'opposizione – Marcel Ciolacu all'emittente televisiva private "Antena 3". "In un momento così delicato, non solo nel nostro Paese, in tutto il mondo, l'approccio del presidente avrebbe dovuto essere completamente diverso. Tutte le forze politiche si sarebbero dovute unire per un piano a sostegno del Paese, a breve e medio termine, al fine di superare ciò che stiamo affrontando ora. Abbiamo ancora una crisi sanitaria evidente, insuperabile e incontrollata, senza avere la capacità amministrativa di organizzare e gestire questa pandemia", ha detto Ciolacu accusando il premier, Florin Citu. "Ha inventato il turismo vaccinale. Le persone vengono da centinaia di chilometri per farsi vaccinare negli ospedali quando hanno una malattia cronica, invece di farsi vaccinare a casa. Tutto è incontrollabile, cambiano le regole durante il gioco. Gli insegnanti sono stati messi al 17mo posto su 19 nella griglia di vaccinazione. L'8 febbraio dovrebbero essere riparte le scuole. Come facciamo a riaprirle se nessun insegnante è stato vaccinato ancora?", ha aggiunto Ciolacu(Rob)