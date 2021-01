Matrimonio con 400 invitati in piena pandemia, invitati in fuga e maxi multa per gli sposi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia metropolitana di Londra ha comunicato di aver interrotto nella serata di ieri il festeggiamento di un matrimonio nel quartiere di Stamford Hill, nel nord della capitale, dove si erano radunate circa 400 persone. Secondo quanto rende noto la polizia, gli ospiti hanno cercato di fuggire dal matrimonio all'arrivo degli agenti, e gli organizzatori sono stati multati per 10 mila sterline (11.200 euro circa) per aver infranto le restrizioni anti-Covid. La scuola dove la cerimonia stava avendo luogo, un istituto primario ebraico, ha dichiarato di non essere stata a conoscenza del fatto che si sarebbe tenuta una cerimonia. Cinque degli ospiti inoltre si sono vista inflitta una multa da 200 sterline.(Rel)