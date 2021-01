Turchia: Erdogan, elezioni anticipate sono "fuori questione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha escluso la possibilità di tenere elezioni anticipate, sottolineando che il Paese andrà al voto – come previsto – nel giugno 2023. “Elezioni anticipate sono assolutamente fuori questione”, ha detto Erdogan, parlando ai giornalisti al termine della preghiera del venerdì a Istanbul. L’Alleanza popolare, la coalizione formata dal partito Giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan e dal Partito del movimento nazionalista (Mhp), “prevede di tenere elezioni, come previsto, nel 2023”, ha proseguito. Anche Devlet Bahceli, presidente dell’ultraconservatore Mhp, ha smentito voci relative a possibili elezioni anticipate. “Le elezioni presidenziali e 28me elezioni parlamentari si terranno nel giugno 2023, come previsto. Nessuno dovrebbe sperare invano”, ha detto Bahceli. La proposta di tenere le elezioni in anticipo è stata avanzata da alcuni partiti d'opposizione, fra cui il partito del Bene (Iyi) di Meral Aksener. (Tua)