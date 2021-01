Covid: Covid: Asl Rieti e fondazione Varrone insieme per realizzazione mega centro vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo e il presidente della fondazione Varrone Antonio D'Onofrio hanno firmato un accordo per la realizzazione di un centro vaccinazioni anti Covid19 all'interno di un padiglione dell'ex stabilimento Bosi, in via Salaria per l'Aquila. "Il centro vaccinazioni anti Covid19 di Rieti, tra i più grandi attualmente realizzati nel Lazio - si legge in una nota - consentirà la somministrazione del vaccino a tutta la popolazione residente. La campagna vaccinale infatti, dopo aver interessato gli operatori sanitari e sociosanitari, nonché personale ed ospiti delle strutture residenziali per anziani, procederà con la vaccinazione della popolazione ultraottantenne ed a seguire, con le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e progressivamente la restante popolazione secondo un ordine di priorità, che tiene conto del rischio di malattia, del tipo di vaccino e della disponibilità". (segue) (Com)