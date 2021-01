Covid: Covid: Asl Rieti e fondazione Varrone insieme per realizzazione mega centro vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro vaccinazioni anti covid19 di Rieti, la cui apertura è prevista per i primi giorni di febbraio, "avrà un'area coperta di 540 metri quadrati all'interno della quale saranno ospitati una sala di attesa di 130 metri quadrati con 44 posti a sedere, 4 ambulatori per la raccolta particolareggiata delle notizie che riguardano il paziente, 5 ambulatori per la somministrazione dei vaccini provvisti di poltrone adatte per prelievi e infusioni, ognuno di circa 8 metri quadrati, un'area di osservazione clinica post vaccinale di circa 110 metri quadrati con 38 posti a sedere e un'area di emergenza di circa 20 metri quadrati. L'area antistante il centro, sarà dotata di un ampio parcheggio e un'area di emergenza provvista di mezzi di soccorso". (segue) (Com)