Covid: Covid: Asl Rieti e fondazione Varrone insieme per realizzazione mega centro vaccinazioni (3)

- "È fondamentale vaccinare quante più persone possibili contro il Covid e abbiamo bisogno dello spazio per farlo – spiega il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo. Con l'apertura di questo maxi centro vaccinazioni riusciremo a centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati per lasciarci al più presto alle spalle questo periodo difficile e riprendere tutte le nostre attività in serenità e sicurezza. Ringrazio la fondazione Varrone e il presidente D'Onofrio per lo sforzo condiviso, a tutela di tutta la popolazione residente". (segue) (Com)