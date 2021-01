Covid: Covid: Asl Rieti e fondazione Varrone insieme per realizzazione mega centro vaccinazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura di un centro così grande negli spazi messi a disposizione gratuitamente dalla fondazione - spiega il presidente della fondazione Varrone Antonio D'Onofrio - consentirà alla Asl di Rieti di portare avanti in modo massiccio la campagna vaccinazioni nel reatino, ed é quello che serve per accelerare l'uscita dalla pandemia. Mi dispiace che la notizia sia stata anticipata alla stampa in modo non corretto. Abbiamo affiancato la Asl di Rieti in questa operazione perché questo è il nostro ruolo e grazie alla piena sintonia che c'è con la direzione generale della Asl di Rieti. Stiamo lavorando gomito a gomito per attivare un servizio decisivo per il territorio e insieme siamo qui a presentarlo alla città". "Si ringrazia per la collaborazione, la provincia di Rieti, il comune di Cittaducale e il Consorzio sviluppo industriale Rieti". (Com)