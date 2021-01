Covid: Ribolla e Frassini (Lega), stop zona rossa in Lombardia, ministero si esprima prima del Tar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alla zona rossa in Lombardia. Lo chiedono in una nota i deputati lombardi della Lega Alberto Ribolla e Rebecca Frassini, auspicando che "la cabina di regia del ministero della Salute si esprima celermente, ancor prima del Tar, per prendere atto dei dati forniti da Regione Lombardia". "Le attività produttive del territorio sono fortemente danneggiate e penalizzate, in particolare gli esercenti, i bar e i ristoranti, nonostante i dati dicano che siamo in presenza di numeri contenuti sia per i contagi che per l'occupazione dei letti ordinari e di terapia intensiva. Inoltre, a causa dello stallo del governo Conte, ad oggi, non ci sono novità in merito al Decreto Ristori 5 che dovrebbe aiutare le attività bloccate durante questo mese di gennaio", sottolineano i deputati del Carroccio, concludendo: "È quindi ancor più urgente quindi fornire risposte immediate". (com)