Covid: report Iss-Salute, fase delicata epidemia, rischio crescita nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le conclusioni del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss), l’epidemia "resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Tale tendenza a livello nazionale sottende infatti forti variazioni inter-regionali con alcune Regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive". (Rin)