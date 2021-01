Viabilità: Anas, limitazioni al traffico sulla ss 36 in provincia di Monza Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato gli interventi per i lavori di adeguamento delle barriere lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Monza Brianza. Per consentire l'esecuzione e il posizionamento della segnaletica di cantiere, la statale verrà chiusa dal km 28,500 al km 24,100, in direzione Milano, dalle ore 22 del 25 Gennaio fino alle ore 5 del giorno successivo. Il traffico veicolare sarà deviato lungo la S.P. 102, con uscita obbligatoria allo svincolo di Arosio e sulla S.P. 9 con rientro in statale allo svincolo di Giussano, Erba, Como. Per l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle barriere verrà istituito il restringimento di carreggiata dal km 27,500 al km 25,000, in direzione Milano dalle ore 5 del 26 gennaio alle ore 16 del 30 aprile. Durante lo svolgimento dei lavori e nell'ambito delle aree di cantiere il limite di velocità massima di 50 km/h e sarà istituito il divieto di sorpasso. I lavori potranno, eventualmente, comportare la chiusura temporanea della sola corsia di marcia a seconda delle esigenze dei lavori, restando sempre agibile l'altra corsia di marcia. (Com)