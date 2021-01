Cultura: Mazzeo, a Volterra per rilanciare progetto "Rigenerazione Umana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi sono venuto a Volterra a nome di tutto il Consiglio regionale per onorare un impegno: il sostegno di tutta la Toscana al progetto di Rigenerazione Umana costruito dall'amministrazione comunale assieme ai centinaia di cittadini, soprattutto giovani, decine di associazioni e supportato da tanti altri comuni della nostra regione. Non siamo riusciti a vincere la sfida di Volterra Capitale della Cultura Italiana 2022, ma questo non fermerà il progetto perché come Regione lo abbiamo fatto nostro indicando in Volterra la Città della Cultura Toscana 2022”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a margine della firma dell'intesa fra Regione, col presidente della Giunta Eugenio Giani, e Comune di Volterra, col sindaco Giacomo Santi. “Si tratta di un passaggio dal valore non solo formale - spiega Mazzeo - ma anche sostanziale perché traduce in impegni concreti e risorse della Regione a sostegno di Volterra come richiesto dal Consiglio. L'obiettivo è far nascere qui un modello di ricostruzione materiale e umana dei comuni più piccoli e dei borghi esportabile poi nelle altre realtà della Toscana”. “Volterra – conclude il presidente – può fare da apripista per un progetto più complessivo di Toscana Diffusa che elimini le differenze fra le città più grandi e i nostri borghi, rendendo anch'essi centri di attrazione culturale e ambientale, anche per le aree territoriali circostanti. In questa logica ad esempio rientra l'obiettivo di portare il 5G ovunque, anche laddove i privati non vogliono investire perché non remunerativo, utilizzando i fondi del Recovery Fund, così da garantire connessioni veloci e stabili a tutti i cittadini toscani indipendentemente da dove vivono”. (Ren)