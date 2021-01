Recovery: De Micheli, Piano "Italia veloce" per realizzare migliore uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del piano 'Italia veloce' per le infrastrutture e i trasporti "è realizzare una maggiore uguaglianza. L'ho ribadito oggi durante l'incontro a palazzo Chigi coi sindacati dedicato al Recovery plan". Lo scrive su Facebook la ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli. "Ci siamo preparati sbloccando 17 miliardi di cantieri e 43,3 miliardi di gare. Tutte le opere che hanno progetti esecutivi sono sbloccate. E anche grazie all’accordo con le organizzazioni confederali degli edili siglato l'11 dicembre ci sono le condizioni per il salto di qualità. Inoltre, l’occupazione nelle costruzioni anche nel 2020, anno della pandemia, è cresciuta. Il nostro obiettivo è sempre stato e continuerà ad essere - conclude - migliorare la qualità della vita delle persone e realizzare un'Italia più giusta". (Rin)