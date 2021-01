Turchia: Covid, Erdogan, presto in arrivo 10 milioni di dosi del vaccino Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia riceverà presto, forse già questo fine settimana, altri dieci milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinovac Biotech, dopo il primo lotto di tre milioni arrivato alla fine di dicembre 2020. “Il secondo lotto della nostra fornitura di vaccini è stato approvato dalla Cina. C’è una buona possibilità che arrivi questo fine settimana”, ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti al termine della preghiera del venerdì a Istanbul. La vaccinazione proseguirà gradualmente, ha aggiunto il capo dello Stato, e in base al piano predisposto dal Consiglio scientifico. Rispondendo a una domanda sulle pressioni crescenti fatte da ristoratori e bar per restare aperti a certe condizioni, Erdogan ha annunciato che le misure restrittive saranno riviste durante il prossimo incontro del gabinetto presidenziale, il 25 gennaio. “Siamo preoccupati. Hanno detto che avrebbero operato rispettando le regole ma non mantengono le loro promesse. Non vogliamo capovolgere il successo” avuto nel contrastare la pandemia, ha proseguito. Mercoledì 20 gennaio le autorità turche hanno annunciato di aver somministrato a più di un milione di persone la prima dose del vaccino Sinovac, ad appena sei giorni dall’inizio della campagna. La seconda dose del siero di produzione cinese sarà somministrata a 28 giorni dall’iniezione della prima. (Tua)