Infrastrutture: Serbia, firmato memorandum per metropolitana a Belgrado

- E' stato firmato oggi a Belgrado un memorandum d'intesa per la costruzione di una metropolitana nella capitale della Serbia. Il documento è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, dal direttore della società Belgrade metro and train, Stanko Kantar, dal vicepresidente del gruppo Alstom Philippe Delleur, dal direttore generale di Egis, Oliver Bouvard e dai rappresentanti della compagnia cinese Power China. In una dichiarazione al termine della cerimonia, il ministro Mali ha annunciato che la costruzione della prima linea inizierà a fine anno. La realizzazione, secondo le analisi premilitari, avrà un costo di 4,4 miliardi di euro. "La firma di questo accordo definisce chiaramente i diritti e gli obblighi di tutti i partecipanti al progetto", ha detto Mali. (segue) (Seb)