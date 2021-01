© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, a Cerro Maggiore, nel Milanese, per la consegna di una vettura ibrida, acquistata dall'amministrazione comunale utilizzando i fondi del bando regionale per la dotazione strumentale della Polizia locale. (Foto: Regione Lombardia) (com)