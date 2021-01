Speciale difesa: Usa, Messico celebra decisione di sospendere costruzione muro alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente messicano non ha perso occasione di ringraziare Trump per "l'amicizia e il rispetto" mostrato nei confronti del suo paese. Tra i momenti in cui, pubblicamente Città del Messico ha alzato i toni è stato a seguito dell'arresto dell'ex ministro della Difesa, Salvador Cienfuegos. Il militare, indagato per partecipazione al traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro sporco era stato fermato in California, mentre si trovava in vacanza con la famiglia, da uomini della Dea (Drug enforcement administration). Il governo messicano aveva presentato una protesta per non essere stato informato, nonostante i frequenti contatti tra le rispettive forze di sicurezza. I successivi colloqui hanno portato a scagionare Cienfuegos, rendendolo esente dalle accuse a suo carico formulate da un tribunale di New York, con la promessa - rispettata - che sarebbe stato riportato in patria e giudicato dalla giustizia nazionale. (Mec)