Speciale difesa: Lituania-Italia, incontro fra ambasciatore Ungaro e neo premier Simonyte

- L’ambasciatore d’Italia a Vilnius, Diego Ungaro, ha incontrato in videoconferenza la premier della Lituania, Ingrida Simonyte, il cui governo è entrato in carica il mese scorso. Nel corso del cordiale e approfondito colloquio, si legge in una nota della missione diplomatica, sono stati discussi la situazione della pandemia nel paese baltico e la collaborazione europea messa in atto per fronteggiarla, inclusi i piani coordinati in corso per l’acquisizione e la distribuzione dei vaccini, gli ampi ed ambiziosi impegni comuni sulle tematiche economiche e sociali dell’Unione europea nel quadro degli investimenti previsti con le risorse rese disponibili con il piano Next Generation Eu e quelle della sicurezza e difesa, quest’ultima anche in ambito Nato, inclusa la presenza dallo scorso settembre e fino ad aprile di un contingente dell’Aeronautica militare italiana in Lituania per assicurare il pattugliamento dello spazio aereo baltico, i rapporti bilaterali e i loro sviluppi in campo politico, economico e commerciale, scientifico e culturale, nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19 e le restrizioni necessarie a contenerne la diffusione. (Com)