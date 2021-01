Speciale difesa: Repubblica Ceca, ministro Difesa positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Repubblica Ceca, Lubomir Metnar, è risultato positivo al coronavirus. Lo conferma lui stesso via Twitter. "Non mi sono sentito bene negli ultimi giorni e ho lavorato da casa. Purtroppo il test ha confermato che sono positivo. Ho la tosse e mi sento stanco ma spero di poter continuare a occuparmi online dell'importante agenda" del ministero, ha scritto Metnar. Come spiega il suo portavoce, Jan Pejsek, il ministro parteciperà da remoto lunedì prossimo alla riunione del Consiglio dei ministri, che discuterà tra le altre cose la restituzione di 10 miliardi di corone (quasi 380 milioni di euro) al bilancio del suo dicastero. L'ammanco dalla legge di bilancio approvata lo scorso dicembre era dovuto al fatto che il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) aveva subordinato il suo voto favorevole al bilancio a questo taglio di risorse destinate alla difesa. Il primo ministro, Andrej Babis, aveva all'epoca assicurato che il ministero della Difesa non avrebbe perso risorse e che nuovi fondi sarebbero stati reperiti "in forma e in tempi diversi". Tra gli altri membri dell'esecutivo ceco già contagiati in passato dal coronavirus si contano il ministro degli Esteri Tomas Petricek, il ministro dell'Interno e vicepremier Jan Hamacek, il ministro dell'Agricoltura Miroslav Toman e la ministra per lo Sviluppo regionale Klara Dostalova. (Vap)