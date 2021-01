Speciale difesa: israeliana Elbit, contratto da 137 milioni di dollari con Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elbit Systems Uk, controllata della società israeliana di elettronica per la difesa Elbit Systems, si è aggiudicata un contratto del valore di 100 milioni di sterline (circa 137 miliardi di dollari) bandito dal ministero della Difesa del Regno Unito. L’accordo quinquennale riguarda la fornitura di soluzioni per l’acquisizione di obiettivi e sistemi di precisione D-Jfi. Si tratta del secondo contratto assegnato dal ministero della Difesa britannico alla Elbit. All’inizio di gennaio, infatti, la società si è aggiudicata un contratto da 166 milioni di dollari per fornire alla Marina britannica simulatori per l’addestramento dei palombari. (Res)