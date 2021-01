Speciale difesa: Arrigoni (Lega) a “Nova” su vicenda Iveco, comparto industriale è sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva della vendita di Iveco è preoccupante, trattandosi di un asset strategico del nostro comparto industriale. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Paolo Arrigoni, questore del Senato e membro del Copasir, parlando della trattativa in corso tra Cnh Industrial (multinazionale controllata da Exor, holding della famiglia Agnelli) e il gruppo cinese Faw Jiefang per la vendita di Iveco. “A riguardo è sicuramente auspicabile un ricorso alla golden power: il nostro comparto industriale è sotto attacco e lo è ancora di più nel quadro della crisi pandemica”, ha affermato, aggiungendo che il Copasir è intenzionato a preparare una relazione incentrata sul comparto industriale, come fatto a novembre per la tutela degli asset strategici nazionali nel settore bancario-assicurativo, a seguito dei rumours su Iveco e della recente fusione tra Fca e Psa. Data la rilevanza di Iveco come produttore di veicoli blindati e corazzati, il senatore della Lega ha ribadito che la vendita a Faw Jiefang è “uno scenario da scongiurare”. Altrettanto preoccupante, ha concluso, è l’assenza all’incontro con i sindacati di un sottosegretario al Mise o dello stesso ministro. “La perdita di asset del nostro paese che operano in settori strategici come quello della difesa dovrebbe far suonare molti campanelli d’allarme”, ha detto. (Ems)