Speciale difesa: colloquio fra ministri di Armenia e Russia su sviluppi in Nagorno-Karabakh

- Il ministro della Difesa dell'Armenia, Vagharshak Harutyunyan, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo russo, Sergej Shoigu. Lo ha riferito il dicastero di Erevan, secondo cui i due hanno discusso della cooperazione bilaterale nel settore della difesa, della situazione operativa nel Nagorno-Karabakh, del ritorno dei prigionieri di guerra, nonché delle operazioni di ricerca dei dispersi tuttora in corso. Il ministro della Difesa armeno ha ringraziato l’omologo russo per l'operazione produttiva delle forze di pace dispiegate in Nagorno-Karabakh, nonché per la grande assistenza nella risoluzione dei problemi di sicurezza nella provincia di Syunik in Armenia con il dispiegamento delle truppe di confine. I ministri della Difesa armeno e russo hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi politico-militari nella regione. (Rum)