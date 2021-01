Albania, ambasciatore Del Monaco: "Osce partner chiave in vista delle elezioni del 25 aprile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) è il principale partner dell’Albania nel processo elettorale con culminerà con le elezioni politiche del 25 aprile. Lo afferma in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore dell’Osce a Tirana, l’italiano Vincenzo Del Monaco, che ha assunto l’incarico nell’ottobre 2020 nella fase finale della presidenza di turno albanese dell’organizzazione internazionale con sede a Vienna. “Le priorità della Presenza Osce a Tirana sono quelle dell’attuale presidenza svedese dell’Osce, declinate sul piano locale, e nella loro attuazione possiamo far leva sul successo della presidenza albanese da poco conclusasi”, dichiara l’ambasciatore sottolineando l’importanza del lavoro dell’Osce con le autorità albanesi, in vista dell’importante appuntamento delle elezioni politiche del 25 aprile, che si sostanzia “attraverso una serie di iniziative molto concrete che coinvolgono istituzioni, società civile e minoranze, lavorando a stretto gomito con l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), da pochi giorni guidato da Matteo Mecacci, e con l’Assemblea parlamentare Osce”. Menzionando altre priorità della rappresentanza Osce da lui guidata, Del Monaco ricorda poi “il sostegno alle riforme nel campo della giustizia, il focus sulla parità di genere e la libertà dei media. Ricorderei la lotta alla corruzione – prosegue l’ambasciatore -, con un progetto sostenuto dall’Italia e la Dichiarazione adottata al Consiglio ministeriale di Tirana lo scorso 3 dicembre. Aggiungerei la stretta collaborazione intessuta con il Parlamento albanese, fermo restando l’impegno su temi più ‘classici’ della sicurezza, come il contrasto alle minacce transnazionali e al crimine, con una forte dimensione regionale, in sinergia con il segretariato Osce a Vienna”.L’ambasciatore Del Monaco risponde poi a una domanda sugli emendamenti alla legge elettorale, che saranno operativi durante il voto programmato per il 25 aprile 2021. “La Presenza Osce ha contribuito a facilitare e ha salutato accordi politici che hanno consentito di emendare la legge elettorale, recependo in larga misura le raccomandazioni formulate da Osce/Odihr. Novità sostanziali che hanno aggiornato il quadro regolamentare del processo elettorale, in linea con gli standard internazionali”, dichiara Del Monaco. “Tra le principali novità – afferma – mi limiterei a menzionare l’aggiornamento della struttura della Commissione elettorale centrale, l’introduzione dell’identificazione biometrica degli aventi diritto al voto, il ricorso-pilota al voto elettronico in determinate aree del Paese, la possibilità del voto all’estero, il perfezionamento dei meccanismi relativi alla rappresentanza di genere, la disciplina dei finanziamenti privati per la campagna elettorale o il voto di preferenza con liste aperte”.Altro sviluppo significativo nelle scorse settimane in Albania è stato quello che ha portato all’elezione di sette dei nove giudici della Corte costituzionale di Tirana, tornata così in funzione dopo quasi tre anni di stallo nel quadro del processo di rivalutazione dei magistrati voluto dalla comunità internazionale. “La Corte Costituzionale è già oggi nelle condizioni di esercitare giurisdizione, fermo restando l’auspicio che l’intero collegio di nove giudici possa quanto prima completarsi, perché no prima delle elezioni di aprile”, dichiara l’ambasciatore dell’Osce in Albania. “Le priorità della Corte sono quelle ripetutamente segnalate dalle Istituzioni e dalla società civile albanesi, ad iniziare dal progressivo smaltimento dei casi pendenti. Come Presenza Osce manteniamo una collaborazione fluida e costante con la Corte”, aggiunge.Secondo l’ambasciatore Del Monaco, “è un fatto che la riforma giudiziaria goda di forte sostegno all’interno della comunità internazionale, fermo restando che ciascuno dei risultati sin qui conseguiti dal Paese sono frutto della volontà e della determinazione albanese. Riforme che per la loro particolare complessità ed ampiezza, per la loro credibilità, non possono non richiedere tempo. Si pensi all’iter attraverso cui si selezionano i magistrati, il cosiddetto ‘vetting’”, osserva il diplomatico rispondendo ad una domanda sulle prospettive legate ai negoziati di adesione Ue dell’Albania. “Siamo qui come Presenza – chiarisce - per dare seguito agli impegni Osce e per sostenere le priorità albanesi. La delegazione Ue a Tirana costituisce un nostro partner molto importante, con aree prioritarie di comune interesse sulle quali si è innestata una collaborazione fruttuosa e aperta, nel rispetto dei rispettivi mandati. La prospettiva del negoziato con l’Ue è un’equazione che si compone evidentemente di una pluralità di fattori, tra i quali i progressi nel campo delle riforme giudiziarie – notevoli - sono una componente essenziale. Ho menzionato l’operatività della Corte Costituzionale, ma potrei citare la neo istituita Procura ad hoc per la lotta alla corruzione (Spak) e proseguire con l’elencazione”.Nell’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore dell’Osce in Albania traccia poi un rapido quadro delle modalità di lavoro dell’organizzazione internazionale con sede a Vienna. “L’Osce è stata la prima organizzazione di sicurezza ad aver concepito e adottato il concetto onnicomprensivo di sicurezza, riaffermato dai Paesi Partecipanti all’interno di una serie di documenti fondamentali e di decisioni, a partire dall’Atto Finale di Helsinki”, afferma Del Monaco parlando di “un approccio rivoluzionario alla sicurezza, dal quale trae alimento il nostro operato quotidiano attraverso le Tre dimensioni (politico-militare, economica e ambientale, umana), alle quali tutte si annette uguale importanza. Aggiungo che la maggior parte dei nostri progetti hanno natura multidimensionale, vi lavorano l’insieme dei dipartimenti che compongono la Presenza Osce a Tirana, a conferma dell’approccio integrato al tema della sicurezza”.Altro aspetto che inevitabilmente caratterizza in questa fase il lavoro dell’Osce nel Paese balcanico è legato all’emergenza sanitaria innescata dal Covid-19. “La Presenza Osce si è rivelata un partner affidabile dell’Albania sin dalle prime fasi della pandemia: ad esempio, assicurando equipaggiamenti alla Polizia e i posti di frontiera, facendo pervenire kit di emergenza ai gruppi più vulnerabili, fornendo assistenza al ministero della Salute, in cooperazione con Unicef, attraverso linee guida sulla tutela dei bambini o al Parlamento albanese nei programmi di digitalizzazione dei lavori”, afferma Del Monaco secondo cui l’Osce può contribuire ad orientare il percorso di ripresa post pandemia anche nell’ottica della sostenibilità. “L’Osce si propone altresì come piattaforma di dialogo, all’interno della quale gli Stati Partecipanti condividono le migliori pratiche, ivi incluso sul tema della sicurezza ambientale. Ci rimbocchiamo le maniche anche sul terreno, lavorando gomito a gomito con le autorità nazionali al rafforzamento delle capacita di monitoraggio, promozione ed attuazione delle politiche, in linea con le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile”, conclude l’ambasciatore. (Pav)